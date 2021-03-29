В Сыктывкаре горожане обнаружили вмерзший в снег труп мужчины

В Сыктывкаре устанавливаются обстоятельства смерти мужчины Фото: архив "КП"

Страшную находку в местечке Лемью обнаружили жители Сыктывкара. Они нашли тело мужчины, которое вмерзло в снег. О происшествии они сразу же поспешили сообщить спасателям.

Прибывшие на место специалисты осмотрели труп и пришли к выводу, что смерть местного жителя не носит криминальный характер. Вероятная причина трагедии – переохлаждение.

По данным издания «Комиинформ», пропал мужчина недавно, так как никаких заявлений о его исчезновении в полицию не поступало. Сейчас следователи проводят проверку, которая позволит установить обстоятельства и причины трагедии.

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