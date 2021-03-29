За сутки в Сыктывкаре еще 16 человек заболели коронавирусом

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По состоянию на понедельник, 29 марта, в Сыктывкаре зафиксировали 16 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Коми.

За сутки в республике заразились 56 человек. Всего в регионе зафиксировали 41 482 случая заболевания коронавирусом. За последние сутки выздоровели 56 человек, а за весь период пандемии – 40 296.

Наибольший прирост за сутки в Сыктывкаре — 16 случаев, говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что все инфицированные находятся под наблюдением врачей, и им оказывают необходимую помощь. Всего под медицинским наблюдением находятся 1519 человек. За сутки с медицинского учета по завершении обследований и двухнедельного карантинного срока сняли 509 человек. В отношении этих людей подозрения на коронавирус не подтвердились. За последние сутки скончались двое пациентов с коронавирусом, а за все время – 801.

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