В Коми многодетная мать имитировала беременность, чтобы удержать мужчину

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Жительница Выльгорта оказалась в психиатрической больнице из-за своего желания удержать рядом с собой мужчину. Многодетная мать долгие месяцы имитировала беременность, а после несуществующих родов заявила, что ребенок умер, а похоронила его она самостоятельно. О странной истории сообщили в пресс-службе Следкома изданию БНК.

Заявление в правоохранительные органы написали родственники женщины. Их смутил тот факт, что «новоиспеченная мать» пришла домой без ребенка, а объяснение этому и вовсе их напугало. По словам женщины, она родила прямо на улице, но младенец не выжил, поэтому она похоронила его.

Однако следствие показало, что беременности, а уж тем более родов, не было. Женщина всего лишь хотела удержать своего возлюбленного рядом. Забеременеть от него она не могла, так как больше детей она родить не в состоянии, заявили ей когда-то врачи. Поэтому жительница Выльгорта решилась на отчаянный шаг.

Следователи не стали возбуждать дело. Женщина прошла курс лечения в психиатрической больнице, уточнили в СУ СКР по Коми.

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