В офисе «Комиавиатранса» ведется обыск

Фото: Вероника МОРОХИНА
Во вторник, 30 марта, в офисе компании «Комиавиатранс» начали проводить обыск. Подробности пока не сообщаются.
С утра в офисе компании «Комиавиатранс» проводятся розыскные мероприятия. В настоящее время ведется следствие. При этом подробности дела пока не сообщаются. Информацию об обысках БНК подтвердили в правоохранительных органах.
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