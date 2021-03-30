Прокуратура Коми нашла в указе главы республики коррупциогенный фактор

Неопределенность норм в указе способствует злоупотреблению должностными полномочиями. Фото: Нина Юшкова

Прокуратура Коми в результате антикоррупционной экспертизы обнаружила коррупциогенные факторы в одном из указов главы региона.

Согласно республиканскому законодательству на отдельные должности в Избирком Коми, должности руководителя Аппарата Госсовета Коми, председателя Контрольно-счетной палаты Коми и Уполномоченного по правам человека в Коми граждане назначаются коллегиальным органом (Госсовет Коми, Избирком Коми).

На эти должности распространяются антикоррупционные обязанности, запреты и ограничения. Их соблюдение при наличии оснований и поводов проверяется уполномоченным органом и результаты должны представляться в орган, назначивший лицо на должность.

Однако данным указом этот порядок не был определен, что свидетельствовало о коррупциогенном факторе (отсутствие или неполнота административных процедур). Подобная неопределенность норм могла способствовать злоупотреблению должностными полномочиями при проведении соответствующих проверок и принятии решения об ответственности лица, допустившего нарушения антикоррупционных требований.

Прокурором республики в январе 2021 г. на этот указ внесено требование, которое признано обоснованным. В марте 2021 г. необходимые изменения в него внесены Указом Главы Республики Коми №32.

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