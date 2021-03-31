Фасадные войны: предприниматель из Коми оставил соседа без окон

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Индивидуальный предприниматель из Коми обустроил к своему помещению входную группу, крышу с остеклением, и загородил окна нежилого помещения, принадлежащего другому собственнику этого дома.

Направленная в адрес индивидуального предпринимателя претензия произвести снос входной группы и привести наружную стену многоквартирного дома в первоначальное состояние была оставлена без ответа. Это послужило для другого собственника основанием для обращения с иском в суд.

Возражая против заявленных исковых требований, предприниматель полагает, что, будучи собственником общедомового имущества жилого дома, вправе пользоваться им, в том числе и фасадом. Также в отзыве он утверждает, что возведение входной группы в подвальное помещение им согласовано со всеми членами ТСЖ и оформлено протоколами.

Суд пришел к выводу о нарушении прав собственников общего имущества по следующим основаниям.

Правовой режим общего имущества устанавливает запрет для лиц, в том числе для собственников помещений в многоквартирном доме, единолично в отсутствие решения общего собрания пользоваться общим имуществом многоквартирного дома - распоряжение имуществом, находящимся в долевой собственности, осуществляется по соглашению всех ее участников.

Следовательно, нарушением прав сособственника общего имущества является сам факт использования такого имущества без получения решения сособственников. Наружная стена многоквартирного дома как ограждающая несущая конструкция, обслуживающая более одного помещения в доме относится к общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирном доме.

Выдел в натуре собственником помещения в многоквартирном доме своей доли в праве общей собственности на общее имущество и, соответственно, распоряжение им такой долей не допускаются.

Решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, на которые ссылается ответчик, признаны недействительными Сыктывкарским городским судом. Других доказательств согласия всех собственников на возведение спорной входной группы на момент ее возведения в материалы дела не представлено.

Договор о предоставлении в пользование части несущей наружной стены многоквартирного дома между сторонами, либо ответчиком и ТСЖ отсутствует.

Решение не вступило в законную силу, сообщает объединенная пресс-служба судов Коми.

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