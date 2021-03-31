Какие цены на сахар и подсолнечное масло должны быть в магазинах Коми

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Соглашения о стабилизации цен на сахар-песок продлят до 1 июня 2021 года, на подсолнечное масло – до 1 октября 2021 года. Такое постановление утвердил председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Речь идёт о специальных договорах, которые Минсельхоз и Минпромторг заключают с отраслевыми ассоциациями, а также с производителями товаров, поставщиками и торговыми сетями.

Они фиксируют стоимость 1 килограмма сахара на уровне не выше 36 рублей для оптовиков и 46 рублей для розничных покупателей, 1 литра масла – на уровне 95 и 110 рублей соответственно, сообщают на сайте кабмина.

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