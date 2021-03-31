Двух сыктывкарцев осудили за нападение на подростка

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Двое жителей Сыктывкара осуждены за разбойные нападения и грабеж, совершенные в отношении несовершеннолетнего.

Они тщательно готовились ради невеликой поживы. Ранее судимый Махкамов Ж.Ж. и не судимый Эюбов Р.А. договорились о нападении заранее. Распределили роли. 13 октября 2020 года они встретились с подростком и пригрозили привязать его к дереву и выстрелить из пистолета по ногам. Они потребовали отдать им телефон (стоимость 26205,2 рублей), что потерпевшему пришлось сделать.

Спустя несколько дней, 30 октября, Махкамов Ж.Ж. в подъезде одного из домов по ул.Морозова в Сыктывкаре, вновь похитил у несовершеннолетнего потерпевшего мобильный телефон, стоимостью 6175 рублей. А потом, угрожая ножом, потребовал отдать ему деньги - 1000 рублей, что подросток и сделал.

В судебном заседании подсудимые вину по предъявленным обвинениям признали полностью. Приговором суда от 30 марта 2021 года Махкамову Ж.Ж. назначено 3,5 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима, Эюбову Р.А. – 1,5 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил, сообщает объединенная пресс-служба судов Коми.

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