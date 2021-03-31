Переправу в Алешино могут закрыть до конца недели

Фото: администрация Сыктывкара

Автомобильную переправу в сыктывкарском Алешино могут закрыть до конца этой недели. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Коми.

По состоянию на 29 марта в республике было разрешено пользование 102 ледовых переправ. Это шесть пешеходных и 96 автомобильных, 22 республиканского и 80 местного значения, 82 социальных и 20 технологических.

В связи с потеплением началась снижаться грузоподъемность ледовых переправ с последующим вынесением заключений о запрещении их использования. Во второй половине недели планируют закрыть автомобильную ледовую переправу через реку Вычегду в местечке Алешино.

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