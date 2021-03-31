Ученый из Коми стал победителем престижной мировой премии

Фото: из личного архива Москалева

Накануне в Москве была вручена Премия Research Excellence Award Russia, учрежденная компанией Elsevier для награждения наиболее значимых в международном контексте российских ученых. Одним из победителей стал уроженец Коми Алексей Москалев.

Впервые премия была вручена в Китае в 2004 году и с тех пор вручается самым публикуемым и цитируемым авторам и организаторам в Европе и России, странах Латинской Америки и Азии.

Премия Research Excellence Award Russia 2021 приурочена к Году науки и технологий в России и проводится при поддержке Российского Союза ректоров, Российской академии наук, Российского научного фонда, Российского фонда фундаментальных исследований, РИЭПП и МИА «Россия Сегодня».

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