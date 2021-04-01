В Сыктывкаре сокращают вечерние рейсы на четырех автобусных маршрутах

Фото: Анастасия Поздеева

С 1 апреля будут оптимизированы вечерние рейсы на четырех городских маршрутах: №№3,18,19,54. Об этом сообщило руководство ООО «САТП №1».

С 1 апреля ООО «САТП №1» продолжит обслуживание маршрутов №3 «Аэровокзал -с/х Пригородный», № 18 «пл. Габова- СЛПК», №19 «Гор.автовокзал-Строитель- Гор.автовокзал», №38 «ул.К.Маркса-общ.Дырнос-3», №46 «Давпон-Автостанция-Давпон», №54 «ЖД вокзал-ул. Славы». При этом организация обслуживания претерпит ряд изменений.

На маршруте № 18 с 1 по 9 апреля часть выходов в вечернее время, после 22.00, будет обслуживаться транспортом малого класса по существующему расписанию. С 10 апреля эти рейсы будут исключены из расписания. Соответственно увеличится интервал движения автобусов, окончание работы на маршруте 01.00.

На маршруте № 54 также с 1 по 9 апреля часть выходов после 22-00 часов будет обслуживаться транспортом малого класса по существующему расписанию. С 10 апреля эти рейсы также будут исключены из расписания . Увеличится интервал движения автобусов, окончание работы на маршруте 23.00.

На маршруте № 3 работа транспорта будет организована по расписанию выходного дня автобусами малого класса, но большей вместимости, которая вырастет с 28 до 42 человек, интервал движения увеличится.

На маршруте № 19 работа будет осуществляться транспортом малого класса меньшей вместимостью, она сократится с 42 до 28 человек, в вечернее время выходного дня интервал увеличится с 10 до 20 минут.

По маршрутам № 38 и № 46 сохранится прежний режим работы.

Изменения произведены с учетом данных обследования пассажиропотока, которые говорят о его низком уровне в вечернее время на вышеназванных маршрутах, в том числе из-за введения ограничительных мер в 2020-2021 годах в связи с пандемией ковида-19, и направлены на снижение уровня убытков предприятия, сообщает пресс-служба администрации Сыктывкара.

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