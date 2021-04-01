Более 6 миллионов компенсации выплатят за смертельное ДТП на трассе в Коми

Выплачивать компенсацию будет работодатель виновника ДТП. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Более шести миллионов рублей взыскали в качестве компенсации морального вреда родственники погибших и пострадавших в ДТП, которое произошло на трассе в Коми

Ночью 30 сентября 2019 года водитель автомобиля «MAN», двигаясь по автодороге «Айкино – Кослан», не выбрал безопасную скорость движения и совершил наезд на припаркованный с правой стороны трассы автомобиль «МАЗ». После этого водитель, не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с движущимся во встречном направлении автомобилем «УАЗ-31519».

Вина водителя автомобиля «MAN» в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц и причинение тяжкого вреда здоровью двум лицам), установлена вступившим в законную силу приговором Усть-Вымского районного суда от 9 февраля 2021 года.

Родственники погибших и потерпевшие, которым причинен тяжкий вред здоровью, обратились в суд с исками о взыскании компенсации морального вреда и причиненного ущерба на общую сумму свыше 6 миллионов рублей.

В судебном заседании прокурор дал заключение об обоснованности предъявленных исковых требований. Суд удовлетворил иски в полном объеме. Выплачивать компенсацию будет работодатель виновника ДТП.

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