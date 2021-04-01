Мошенники украли у двух жительниц Коми 600 тысяч

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Мошенники украли у двух жительниц Коми в общей сложности 600 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

Так, жительнице Вуктыла 1985 года рождения позвонил неизвестный. Мужчина представился сотрудником безопасности банка и рассказал популярную «легенду» о том, что кто-то пытается оформить на нее кредит. Далее женщине продиктовали алгоритм действий со своим телефоном, которому она безоговорочно следовала. В итоге злоумышленник сам оформил на ее имя заем в 100 тысяч рублей, после чего убедил через банкомат перевести их по указанным реквизитам.

Жительница Ижемского района 1988 года рождения также не проверила поступившую ей аналогичную информацию через «горячую линию» банка. Под предлогом пресечения действий мифических мошенников телефонные аферисты убедили ее взять заем в 500 тысяч рублей, а после снять их и перевести через банкомат на 9 абонентских номеров, зарегистрированных в Московской области. Вскоре обе потерпевшие, заподозрив неладное, обратились в полицию. Возбуждены уголовные дела о мошенничестве.

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