Кинотеатр Инты стал первым из муниципальных, вышедшим в онлайн

Фото: Минкульт Коми Фото: Архив "КП"

Кинозал интинского Дворца культуры и техники стал первым из двенадцати муниципальных кинотеатров, выступившим партнером системы Рамблер/Касса.

При поддержке КомиКино в марте стартовали онлайн-продажи билетов на разных интернет-ресурсах: Рамблер/касса, Яндекс.афиша и Киноафиша. Теперь зрители могут купить билеты на любой сеанс, не выходя из дома, пройдя предельно простую процедуру по выбору фильма, места и способа оплаты. По словам директора Дворца культуры и техники Галины Терентьевой, система уже пользуется большим спросом у посетителей.

«Мы активно начали рекламировать услугу в своих социальных сетях, в том числе через еженедельную рассылку подписчикам ВКонтакте. За месяц уже куплено 38 билетов. Пользователи отмечают выгодность покупки через онлайн-кассу, так как данная услуга включена в список товаров, при покупке которых банк возвращает кешбэк. Выбор места и экономия времени тоже хороший плюс», – отметила Галина Терентьева.

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