В Сыктывкаре завершены поиски 40-летней Натальи Манакиной

Фото: Лиза Алерт

В Коми подошли к концу поиски 40-летней Натальи Манакиной. Женщина бесследно исчезла в Сыктывкаре еще две недели назад: 13 марта она ушла из дома в неизвестном направлении и с тех пор о ней ничего не было известно.

Сегодня волонтеры добровольческого отряда «Лиза Алерт» сообщили, что женщина найдена живой.

О причинах ее столь долго отсутствия дома не сообщается. Также неизвестно, в каком сейчас состоянии находится Наталья.

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