Ухтинцу дали условный срок за экстремизм

Фото: пресс-служба управления ФСБ по Коми

В Ухте местного жителя признали виновным в экстремизме. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Коми.

Как рассказали в ведомстве, фигурант был активным пользователем экстремистских форумов в соцсети «ВКонтакте» и сторонником соответствующей идеологии. Он размещал в сети публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности в отношении сотрудников правоохранительных органов и представителей группы лиц, выделенной по национальному признаку.

Фигурант полностью признал свою вину. Он дал подробные и последовательные показания об обстоятельствах совершенного преступления. Суд признал мужчину виновным. Его приговорили к 1,5 года лишения свободы условно с двухлетним испытательным сроком. Приговор вступил в законную силу.

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