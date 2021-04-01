Девочек, избивших женщину в магазине в Сыктывкаре, поставили на учет

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Девочек, избивших женщину в магазине на улице Морозова в Сыктывкаре, поставили на учет. Об этом сообщили в пресс-службе городского управления МВД.

В феврале в соцсетях появился ролик с избиением покупательницы в продуктовом магазине. Все началось с замечания, которое женщина сделала девочкам, уронившим товар. Начался конфликт, который перерос в драку, разнимали участников охранник и юноши.

Полиция начала проводить проверку. Выяснилось, что две несовершеннолетние участницы драки уже состояли на профилактическом учете в полиции. Административное дело в отношении девочек заводить не стали.

– Несовершеннолетние не достигли возраста привлечения к административной ответственности, – пояснили в полиции.

Экспертиза показала, что полученные заявительницей повреждения нельзя квалифицировать как причинившие вред здоровью. Проведены предупредительные и профилактические мероприятия с родителями несовершеннолетних. Подростков поставили на учет в ОПДН. Как передает БНК, материал также был направлен в комиссию по делам несовершеннолетних администрации Сыктывкара для принятия мер.

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