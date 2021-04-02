Следком разбирается с нападением собаки на малыша в поселке Коми

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Следком по Республике Коми организовал доследственную проверку по размещенной в СМИ информации о нападении на мальчика бездомной собаки в Усть-Куломском районе.

Из публикации следует, что 31 марта текущего года во дворе дома, расположенного в поселке Кебанъель, пятилетнего мальчика покусала бродячая собака.

В рамках проверки следователи намерены установить причины и обстоятельства произошедшего и дать им уголовно-правовую оценку. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба ведомства.

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