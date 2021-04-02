Волонтеры «ЛизаАлерт» Коми просят помощи в розыске мужчины из Москвы

Фото: «ЛизаАлерт»

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Коми обращается к жителям республики за помощью в поиске 51-летнего мужчины из Москвы.

Александр Владимирович Малышев пропал 22 марта 2021 года, с тех пор его местонахождение неизвестно. «Может находиться в вашем городе!», - обращаются волонтеры.

Приметы: рост: 185 см, нормальное телосложение, волосы тёмно-русые, с проседью. В день исчезновения был одет: синяя куртка, черные вельветовые брюки или синие джинсы, черная фетровая кепка, черные ботинки.

С собой: черный рюкзак.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите, пожалуйста, по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно) или 02.

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