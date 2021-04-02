Пытавшиеся взорвать банкоматы жители Сыктывкара предстанут перед судом

Попытки не увенчались успехом. Фото: из архива "КП"

В Сыктывкаре перед судом предстанут двое местных жителей, пытавшихся взорвать банкоматы, сообщает республиканская прокуратура.

Двое молодых сыктывкарцев решили похитить денежные средства из банкомата путем его подрыва. При подготовке к преступлению они изучили способы вскрытия сейфов и запорных устройств. Полученные знания они отрабатывали, вскрывая приобретенные через Интернет старые сейфы примерно за три минуты.

В августе 2020 года сообщники решили применить полученные знания. В пригороде Сыктывкара в круглосуточном отделении кредитного учреждения они попытались вскрыть банкомат с помощью взрыва. Добыть находившиеся внутри сейфа деньги в размере 1,3 млн рублей им не удалось, поэтому злоумышленники покинули место преступления. Предпринятая ими спустя месяц еще одна попытка кражи 2,9 млн рублей в другом банкомате также не увенчалась успехом.

Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Сыктывкарский городской суд.

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