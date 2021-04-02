Житель Сыктывкара сядет в тюрьму за ложный донос на почве ревности

Причиной неадекватности была ревность к женщине. Фото: Нина Юшкова

37-летний житель Сыктывдинского района отправится в места лишения свободы за очередной заведомо ложный донос, сообщает прокуратура Коми.

Вечером 27 сентября 2020 года нетрезвый сыктывкарец в местечке Шурганово села Шошки позвонил в полицию, представился именем своего знакомого и назвал адрес, по которому якобы находится труп.

В ходе проверки информация своего подтверждения не нашла, кроме того, выяснилось, что звонивший сообщил несуществующий адрес. Ранее мужчина был судим за совершение аналогичного преступления, а также неоднократно привлекался к административной ответственности за заведомо ложный вызов экстренных служб.

Спустя две недели после этого сыктывкарец после принятия спиртного, находясь в гостях у того же знакомого, разбудил его ночью и стал угрожать ножами. Испуганный приятель выбежал из дома, добрался до ближайшей фермы, откуда вызвал полицию.

В судебном заседании мужчина пояснил, что причиной его угроз была ревность к женщине, из-за которой у него с приятелем на протяжении семи лет происходили конфликты.

Сыктывкарцу, ранее неоднократно судимому и находившемуся под административным надзором, суд назначил наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. В зале суда он был заключен под стражу. Приговор не вступил в законную силу.

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