В Коми нетрезвый воришка средств гигиены отправится в колонию

Любитель средств личной гигиены отправится в тюрьму. Фото: из архива "КП"

Сыктывкарец, специализирующийся на кражах из магазинов, отправится в места лишения свободы.

Вечером 17 мая 2020 года нетрезвый сыктывкарец, ранее привлекавшийся к административной ответственности за мелкое хищение, из магазина торговой сети «Пятерочка» похитил три флакона шампуня и пять флаконов бальзама-ополаскивателя на сумму 1700 рублей. Мужчина попытался покинуть торговую точку, не заплатив за товар, однако был задержан сотрудником магазина.

Спустя несколько дней он, опять будучи в состоянии алкогольного опьянения, предпринял попытку вынести из магазина «Магнит» десять флаконов шампуня на сумму 2100 рублей, однако на выходе был задержан сотрудниками полиции.

Суд первой инстанции приговорил любителя средств личной гигиены к 6 месяцам лишения свободы, а поскольку в отношении его имелся еще один приговор, по которому он осужден также за мелкие хищения из магазинов Сыктывкара, то окончательно ему назначено наказание в виде 1 года 2 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Осужденный не согласился с принятым решением и обжаловал его в апелляционном порядке. Однако Верховный суд Республики Коми разделил правовую позицию государственного обвинителя региональной прокуратуры, приговор оставил без изменения, а жалобу – без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу.

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