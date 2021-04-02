За месяц госдолг Коми уменьшился на полмиллиарда рублей

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По состоянию на 1 апреля государственный долг Коми составил 34 миллиарда рублей, это на поллмиллиарда меньше, чем месяцем ранее. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства финансов региона.

На 2 апреля эта цифра снизилась до 33,26 миллиарда рублей за счет погашения задолженности по возобновляемой кредитной линии на 800 миллионов рублей. В 2020 году республика была вынуждена наращивать госдолг. Из-за последствий пандемии, а также в связи с сокращением добычи нефти в соответствии с условиями ОПЕК плюс произошло значительное снижение налоговых и неналоговых доходов республиканского бюджета по сравнению с 2019 годом. При этом возникли существенные незапланированные расходы, связанные с преодолением последствий пандемии и ее профилактикой.

Чтобы выполнить все ранее заявленные социальные обязательства (выплату пособий, индексации пенсий и зарплат и т.д.), Коми, как и подавляющему большинству регионов, пришлось пойти на дополнительные заимствования. В этом году поступления собственных доходов в региональный бюджет пока складываются на уровне аналогичного периода 2020 года.

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