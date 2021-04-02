Лыжники Коми стали третьими на чемпионате России

Фото: пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Коми

Лыжники Республики Коми стали бронзовыми призерами чемпионата России, проходящего в эти дни в Тюмени. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта региона.

В пятницу, 2 апреля, мужчины бежали эстафету 4х10 километров. В составе команды «Республика Коми-1» выступали сильнейшие представители региона – Станислав Волженцев, Илья Семиков, Илья Порошкин и Ермил Вокуев. Стартовав первым, Волженцев уверенно держался весь свой этап впереди и передал Семикову лидирующую позицию. Тот в свою очередь смог увеличить отрыв команды. Бегущего третий этап Порошкина смогли догнать соперники из Тюменской области и СЗФО. Спортсмены Коми твердо закрепились в тройке лидеров.

Завершающий четвертый этап был за Ермилом Вокуевым, который, к сожалению, не смог составить конкуренцию Ивану Якимушкину и Александру Большунову. В итоге, команда «Республика Коми-1» заняла третье место, уступив сборной СЗФО 1 минуту 20,7 секунды. Что же касается команды «Республика Коми-2», то ей удалось замкнуть топ-10 команд этой гонки.

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