Студенту из Сыктывкара грозит уголовная ответственность за создание вредоносных программ

Программы молодой человек распространял в сети Интернет.

Студент из Сыктывкара привлекается к уголовной ответственности за создание и распространение вредоносных компьютерных программ, сообщает прокуратура Коми.

В 2017-2020 гг. студент одного из сыктывкарских вузов, обладающий навыками программирования, вместе с неустановленными лицами по заказу за денежное вознаграждение создавал программы, предназначенные для несанкционированного копирования, уничтожения блокирования и модификации информации на мобильных устройствах, в том числе сведений о входящих и исходящих сообщениях, контактах пользователей и данных привязанных банковских карт. Программы молодой человек распространял в сети Интернет.

Вину в содеянном сыктывкарец признал. Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Сыктывкарский городской суд Республики Коми.

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