В Сыктывкаре готовятся к весеннему паводку

Фото: пресс-служба администрации Сыктывкара

В Сыктывкаре полным ходом идет подготовка к весеннему паводку. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Запас воды в снежном покрове в бассейнах пролегающих у Сыктывкара рек находится в пределах нормы. Ожидаемый максимальный уровень подъема воды ориентировочно будет достигнут в период с 10 по 12 мая и составит 480 сантиметров. Вместе с тем, при выпадении осадков уровень половодья может стать выше на 30-60 сантиметров. Эти показатели значительно ниже прошлогодних в связи с меньшим количеством выпавших за зиму осадков.

После закрытия пешеходной ледовой переправы будет организован спасательный пост в местечке Алешино. Кроме того, до 20 апреля городские спасатели продолжат подворовой обход и инструктаж населения о мерах безопасности в период половодья. В случае необходимости будет проведена и эвакуация. Для этого подготовлены пункты временного размещения, автомобильный и водный транспорт.

В настоящее время ведется откачка стоков из выгребных ям в поселках, а также очистка водоотводных канав и труб. В подтопляемых местах установлено дополнительное освещение, а также проводится обследование ливневых канализаций, дренажей и сточных канав для приема талых вод. На сегодня судна проходят текущий ремонт и к 20 апреля будут готовы к навигации.

Представители ресурсоснабжающих организаций также уведомили о готовности обеспечить бесперебойное электроснабжение и телефонную связь. В заречных поселках также созданы необходимые запасы топлива и проведена проверка оборудования водоснабжения.

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