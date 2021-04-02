Жители Коми пострадали от лжепродавцов собак в Интернете

Фото: Алексей Марчевский.

В отделы полиции Воркуты, Ухты и Ижемского района обратились граждане, пострадавшие от лжепродавцов собак, сообщает МВД по Коми.

Хотела доберманчика

Аферисты размещают на интернет-сайтах и в социальных сетях объявления о продаже различных товаров и щенков дорогих пород, а затем похищают деньги доверчивых граждан.

Так, в ОМВД России по г. Воркуте обратилась 20-летняя местная жительница и сообщила, что по объявлению на сайте «Юла» нашла объявление с понравившимся ей фото щенком добермана. Девушка не стала проверять информацию о поставщике, а сразу перевела на указанный счет денежные средства через услугу «мобильный банк». Продавец подтвердил через чат на сайте, что деньги получены, и обязался в течение некоторого времени отправить щенка с курьером в Воркуту. После этого он перестал выходить на связь. Воркутинка поняла, что стала жертвой злоумышленника, и обратилась в полицию. По данному факту проводится проверка.

Или французского бульдога

Точно так же пострадала от рук нечестного дельца жительница Ухты, 1991 года рождения, которая рассчитывала купить французского бульдога через сайт «Авито». Посредством общения через мессенджер и онлайн-манипуляций с интернет-ссылками неизвестные похитили с ее карты 10 000 рублей. Собаку она тоже не дождалась. По ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счета) возбуждено уголовное дело.

Или мопса

А жительница Ижемского района 1976 года рождения собралась порадовать себя и близких приобретением мопса. Объявление о продаже такого щенка она тоже нашла на «Авито» и опрометчиво перевела на указанную карту 10 000 рублей. Заказанного питомца ей не доставили. По ст. 159 УК РФ (мошенничество) возбуждено уголовное дело.

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