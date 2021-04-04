Синоптики рассказали, когда вскроется лед на реках Коми

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На реках Коми уже наблюдаются закраины и промоины. Поэтому ледовые переправы на этой неделе начали постепенно закрывать. Но, по прогнозам синоптиков, вскрытие рек в 2021 году произойдет в сроки, близкие к средним многолетним датам, с отклонением в позднюю сторону.

В прошлом году реки начали вскрываться в последнюю неделю апреля. Согласно предварительного прогноза Гидрометцентра России на территории Республики Коми, в апреле средняя месячная температура ожидается близкой к норме и выше.

Ранее синоптики рассказали, что толщина льда на реках Коми находится в пределах нормы, на отдельных участках рек превышают средние многолетние значения на 3-14 см. При этом данные сильно разнятся не только по территориям, но и в зависимости от того, где проходит участок реки.

При обычном развитии весенних процессов максимальные уровни воды весеннего половодья ожидаются на отметках на 10-60 см ниже нормы. В случае образования заторов льда или дружном снеготаянии максимальные уровни весеннего половодья могут превысить норму на всей территории на 20-160 см.

Это информация для самых любопытных и дотошных. По данным снегомерной съемки от 10 марта 2021 года высота снежного покрова на лесных участках колеблется от 52-74 см (66-104 % нормы) на юге территории на северо-востоке 57-79 см (68-99 % нормы). Запасы воды в снежном покрове в бассейнах рек Луза, Вымь, Сысола, Мезень, Вычегда составляют — 95-160 мм, что соответствует (69-84 % нормы) от средних многолетних величин. В бассейнах рек Ижма и Печора снегозапасы достигли 126-175 мм и составили 85 % нормы. В Усинском бассейне запасы воды в снежном покрове составляют 129 мм, что соответствуют 94 % нормы.

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