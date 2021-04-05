Воркутинец украл у приятеля деньги из хлебницы

Фото: архив КП

Необычную, но типичную кражу расследуют сотрудники ОМВД по Воркуте. Произошла она по пьяному делу, что явление рядовое. Но вот способ хранения денег, да еще такой суммы, вызывает удивление.

Сотрудника уголовного розыска выяснили, что воркутинцы вместе распивали спиртные напитки. Гость 1994 года рождения видел, как хозяин квартиры убирает в хлебницу деньги, а потом незаметно забрал их - 20 000 рублей. Подозреваемого задержали.

Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч.2 ст.158 УК РФ «Кража». Получены признательные и свидетельские показания. Похищенные денежные средства задержанный потратил на продукты питания и спиртные напитки.

Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба МВД по Коми.

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