В Печоре водитель без прав устроил ДТП: пострадал пассажир

Фото: управление ГИБДД по Коми

В воскресенье, 4 апреля, в Печоре 19-летний молодой человек без прав совершил ДТП с пострадавшим. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в 12:10. ВАЗ-211230 ехал по улице Железнодорожной в сторону Московской. В районе дома №49 19-летний водитель не справился с рулевым управлением, и автомобиль съехал с дороги в левый кювет. Машина протаранила снежный бруствер снега и врезалась в стойку дорожного знака, после чего опрокинулась.

В результате ДТП пострадал 27-летний пассажир ВАЗа. У него диагностировали ушибленную рану правого уха. Как передает «Комиинформ», водитель к ответственности за нарушения правил дорожного движения не привлекался, но и водительского удостоверения никогда не получал.

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