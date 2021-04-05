В Ухте осужденному знакомые попытались передать 26 сим-карт в зубном тюбике

Фото: пресс-служба УФСИН России по Республике Коми

Сотрудниками исправительной колонии № 29 в Ухте пресечена очередная попытка передачи запрещенных предметов. При досмотре посылки на имя одного из осужденных было обнаружено и изъято 26 сим-карт, которые были спрятаны ухищренным способом – в тюбике с зубной пастой.

В отношении гражданина, попытавшегося доставить осужденному запрещенные предметы, составлены материалы об административном правонарушении.

Отметим, аналогичный способ передачи комплектующих к средствам мобильной связи был зафиксирован в этой же колонии неделей ранее. Тогда в посылке, отправку которой организовал осужденный, также в тюбике с зубной пастой сотрудники службы безопасности учреждения обнаружили и изъяли 7 сим-карт различных операторов сотовой связи.

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