Пьяный дебошир из Коми заплатит «Аэрофлоту» за бесчинства на борту

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С ухтинца в пользу ПАО «Аэрофлот» будут взысканы убытки и судебные расходы, понесенные авиакомпанией в связи с нарушением пассажиром общественного порядка на борту воздушного лайнера.

Мужчина приобрел авиабилет ПАО «Аэрофлот» на рейс 4 февраля 2020 года по маршруту Москва-Пхукет. На борту воздушного судна он пребывал в состоянии алкогольного опьянения, нарушал общественный порядок и не реагировал на замечания членов экипажа.

Дебошир матерился, распивал принесенные с собой спиртные напитки, унижал достоинство членов экипажа, перемещался по воздушному судну во время руления, агрессивно обращался к другим пассажирам.

Командир воздушного судна принял решение возвратить судно к зданию терминала и передать нарушителя полиции.

Постановлением должностного лица полиции гражданин М. был привлечен к административной ответственности в виде штрафа за указанное правонарушение.

А после компания «Аэрофлот» обратилась в суд для взыскания понесенных убытков в связи с наземным обслуживанием и перерасходом керосина. Суд оценил их в 97 тысяч рублей.

Судебное постановление не вступило в законную силу, сообщает объединенная пресс-служба судов Коми.

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