Пьяный ухтинец угнал каток и попал в ДТП: его судили

Фото: архив КП

В Ухте 28-летнего местного жителя признали виновным в том, что он пьяным угнал каток и врезался в столб. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел ночью 21 августа. Пьяный ухтинец увидел стоящий на улице дорожный каток марки «ДМ 63», принадлежащий ООО «Нефтедорстрой», и решил прокатиться на нем. Прав у молодого человека не было. Он залез в кабину, завел каток и поехал. В какой-то момент горожанин не справился с управлением и врезался в бетонный столб линии электропередач. Испугавшись, ухтинец скрылся с места происшествия.

Вину в содеянном мужчина признал полностью. Суд назначил ему наказание в виде года ограничения свободы.Приговор вступил в законную силу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Усть-Цильме мужчина угнал неисправную машину на тракторе

Затем злоумышленник продал ее за 7 тысяч (подробнее)