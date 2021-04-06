Следком Коми возбудил уголовное дело после гибели двух туристов из Перми

В результате схода лавины 29-летний и 34-летний участники группы погибли от общего переохлаждения организма Фото: Архив "КП"

В Коми возбуждено уголовное дело по факту гибели двух туристов из Пермского края. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следкома.

По данным ведомства, в пятницу, 2 апреля, трое мужчин, отдыхавшие на базе «Озерная», решили покататься по горам на снегоходах. В какой-то момент с горы Сабля сошла лавина и под снегом оказались двое из трех: 29-летний Антон Тимофеев и 34-летний Андрей Федоренко. Лидеру их группы, 43-летнему Алексею Абрамову удалось выжить.

Засыпанные снегом тела найдут лишь на следующий день спасатели. По предварительным данным, мужчины скончались от переохлаждения организма.

- Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Коми по факту гибели туристов на территории ФГБУ «Национальный парк «Югыд ва» возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум лицам», - заявили в пресс-службе ведомства.

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