В Сыктывкаре будут разрушены дома довоенной постройки

В Сыктывкаре ряд домов признаны аварийными и подлежащими сносу Фото: Архив "КП"

В Сыктывкаре продолжается снос ветхого и аварийного жилья. Как сообщает городская мэрия, в ближайшее время почти десяток зданий будет разрушено, а жильцы домов получат новое жилье.

Речь идет о ломах по следующим адресам:

ул. Станционная, 2А;

ул. Станционная, 4;

ул. Советская, 4;

ул. Снежная, 1А;

ул. Стахановская, 57,

ул. Кирова, 39,

ул. Почтовая, 8,

ул. 28 Невельской дивизии, 24,

Дырнос, 46.

Отмечается, что самому старому дому, который располагается на Почтовой улице, уже 87 лет. Возводили его еще до войны, в 1934 году. Всего на год младше дом на Стахановской, 57. Самым «молодым» зданием можно считать жилое здание 1972 года. Дом на Станционной, 2А стоит всего 49 лет.

Добавим, что дома планируется расселить до 2028 года.

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