В Коми 34 014 человек сделали прививку от коронавируса

Фото: пресс-служба администрации Инты

В Коми против новой коронавирусной инфекции привиты 34 014 человек. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики.

Это 73,2% от объёма поставки вакцины. Завершили вакцинацию (введены I и II компоненты) – 25 402 человека. Из числа лиц 60 лет и старше вакцинировано – 15 137 человек (44,5 % от всех привитых).

По состоянию на 5 апреля 2021 года количество коек, готовых для приёма пациентов с COVID-19, составляет 726. Из них фактически заняты 580 коек. В случае ухудшения эпидобстановки есть возможность дополнительно развернуть порядка 1000 коек. В республике действуют четыре специализированных амбулаторных центра диагностики и лечения COVID-19. Работает бесплатное такси для подвоза пациентов на приём в эти центры.

На проведение лабораторных исследований на COVID-19 в республиканском бюджете предусмотрено дополнительное финансирование в размере 100,2 миллиона рублей. За время работы лабораторий проведено 607 961 исследование. Организовано СМС-оповещение о результатах тестирования.

Обследование пациентов с подозрением на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) на территории Республики Коми осуществляется на базе 4 государственных референс-лабораторий. С целью увеличения охвата тестирования населения на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 дополнительно заключены договоры с коммерческими лабораториями, находящимися за пределами республики.

В республику поступила вакцина «ГАМ-КОВИД-ВАК» в количестве 45 942 дозы и 500 доз вакцины «ЭпиВакКорона». Вакцинация проводится в 23 медорганизациях. Действуют 25 мобильных пунктов вакцинации. Организована работа по подвозу жителей из труднодоступных и удаленных населенных пунктов в места вакцинации. По вопросам иммунопрофилактики COVID-19 обучены 560 медицинских работников. Организованы 109 прививочных бригад.

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