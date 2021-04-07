В Коми водитель иномарки вылетел в кювет

Водитель Renault не справился с управлением, когда ехал по одной из улиц Щельяюра Фото: архив "КП"

Жуткую аварию наблюдали накануне жители поселка Щелюр, что в Ижемском районе. Иномарка, за рулем которой находился 47-летний мужчина, на высокой скорости вылетела в кювет и опрокинулась.

Все произошло на Дорожной улице. По словам водителя Renault Sandero, он не справился с управлением машины и авто занесло.

Прибывшие на место ЧП медики констатировали у пострадавшего травму головы, а также ушиб носа и рук. От госпитализации мужчина отказался. По словам врачей, его жизни ничего не угрожает.

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