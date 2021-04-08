Сыктывкарец зверски забил насмерть сожительницу голыми руками

Фото: архив КП

Вынесен приговор жителю Сыктывкара, который зверски избил сожительницу.

Трагедия произошла в сентябре 2020 года в одной из квартир по ул. Серова Сыктывкара. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, Готовкин А.В. в ходе ссоры с сожительницей на почве ревности нанес ей руками множественные удары по голове и всему телу. Несчастная скончалась, не приходя в сознание.

Вину в совершенном преступлении (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) подсудимый признал в полном объеме. Сыктывкарским судом Готовки А.В. осужден к 8 годам 4 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил, сообщает объединенная пресс-служба судов Коми.

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