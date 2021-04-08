Жительницы Ижемского района не могут добиться переселения из аварийных домов

Женщины вынуждены скитаться в поисках жилья по друзьям и родственникам Фото: Архив "КП"

Жительницы Ижемского района обратились в прокуратуру с просьбой помочь им получить жилье. Дело в том, что женщины живут в ужасных условиях в аварийных домах, расположенных в селе Кипиево и поселке Том.

Так, жительница поселка Том после разрушения аварийного дома была вынуждена проживать в летней кухне, а зимой – у знакомых. Другая женщина, проживающая в селе Кипиево, вынуждена была перебраться в дом к своим родителям, поскольку в ее собственном жилье проживать по причине его ветхости было невозможно. Отдельную проблему для их переселения создавали различного рода нарушения, допущенные администрациями сельских поселений при подготовке документации по аварийным домам.

- Прокуратура Ижемского района обратилась в суд с исками о возложении на районную администрацию обязанности предоставить жительницам поселка Том и села Кипиево благоустроенное жилье в рамках переселения из аварийного жилфонда. Суд удовлетворил заявленные требования. После вступления решений в законную силу прокуратура проконтролирует их фактическое исполнение, - прокомментировали ход дела в пресс-службе прокуратуры.

Проведение подобных проверок прокуратурой района продолжается.

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