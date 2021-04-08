В Сыктывкаре и пригородных поселках отремонтируют 13 дорог

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В Сыктывкаре и пригородных поселках планируют отремонтировать 13 участков дорог. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Работы запланированы на середину апреля. Их проведут в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В администрации подчеркнули, что работы ресурсных организаций и дорожников должны быть максимально синхронизированы. Тогда можно будет избежать нареканий от жителей по поводу пониженных уровней крышек люков и вскрытий дорожного полотна после завершения ремонтных работ.

Для этого планируют завершить обследование по всем пересечениям сетей с участками ремонтируемых дорог. Ожидается, что все ремонтные работы завершатся в середине августа.

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Известны участки, где отремонтируют полотно (подробнее)