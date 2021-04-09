В Сыктывкаре сбили ребенка на электросамокате

Фото: ГИБДД по Сыктывкару

ДТП произошло 8 апреля в Сыктывкаре. Около 14 часов 17 минут водитель «Опель Астра» двигался по ул. Ленина со стороны ул. Орджоникидзе. На зеленый сигнал светофора он стал выполнять правый поворот на перекрестке ул. Бабушкина с ул. Ленина. И в этот момент совершил наезд на пешеходов пересекавших проезжую часть напротив д.19 по ул. Бабушкина по регулируемому пешеходному переходу.

Для них тоже горел зеленый свет. При этом они не спешившихся с электрического самоката, подчеркивает отдел пропаганды ГИБДД по Сыктывкару.

В результате ДТП мужчина 1986 года рождения получил ушибы правого голеностопного сустава и левого лучезапястного сустава. Значительно серьезнее пострадал мальчик 2013 года рождения. У него черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб мягких тканей лица, не госпитализирован.

Водитель автомашины 2001 года рождения к административной ответственности за нарушения ПДД РФ в течение года привлекался 2 раза. Водительский стаж с 2019 года, сообщает ГИБДД по Сыктывкару.

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