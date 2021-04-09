Житель Коми соблазнил девочку: интимную переписку обнаружил ее отец

Фото: архив КП

Вынесен приговор 51-летнему жителю Ухты за совершение развратных действий в отношении несовершеннолетней.

В 2019 году фигурант через интернет познакомился с 14-летней жительницей Воронежской области. Он стал разговаривать с ней по телефону, обмениваться электронными сообщениями в одном из мессенджеров.

Во время общения злоумышленник вел с девочкой разговоры на сексуальные темы, направлял ей свои фото в обнаженном виде и просил несовершеннолетнюю прислать свои фото, что она и делала. Переписку в телефоне дочери обнаружил отец, который обратился с заявлением в правоохранительные органы.

В ходе расследования фигурант признал вину. Приговором суда ему назначено наказание в виде 2 лет ограничения свободы. Кроме того, с него в пользу потерпевшей взыскана компенсация морального вреда в размере 150 тысяч рублей.

Приговор не вступил в законную силу, сообщает Следком по Коми.

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