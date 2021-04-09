Житель Коми получил срок за старую винтовку на чердаке

Фото: архив КП

Сысольский районный суд вынес приговор местному жителю за незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия.

12 августа 2020 года мужчина нашел на чердаке двухквартирного дома однозарядную нарезную спортивную винтовку 1946 года выпуска. «После чего умышленно, незаконно, путем присвоения найденной винтовки, приобрел ее, обратив в свою собственность», - витиевато рассказывает о преступных действиях объединенная пресс-служба судов Коми.

До 17 августа мужчина хранил винтовку у себя дома до момента ее изъятия сотрудниками полиции МО МВД РФ «Сысольский».

Подсудимый вину в совершении преступления признал. Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 4 месяца условно, с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев.

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