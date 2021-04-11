Девушка из Сыктывкара участвует в конкурсе «Краса студенчества России»

Фото: syktsu.ru

11 апреля в городе Архангельске стартует национальный конкурс «Краса студенчества России». Участницами очного этапа станут 65 студенток высших учебных заведений из 42 регионов. Коми представляет студентка первого курса Института социальных технологий СГУ им. Питирима Сорокина Елизавета Чупрова.

«На данный конкурс я попала совершенно случайно. Во время прохождения регионального этапа «Универвидения» познакомилась с участницей Марией Сытиковой. И именно она предложила мне принять участие в «Красе студенчества». Узнав, что я прошла отборочный тур, испытала большой спектр эмоций, начиная с полной неуверенности того, что я вижу именно себя в списках и заканчивая полной эйфорией», - рассказала Елизавета Чупрова на официальном сайте СГУ.

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