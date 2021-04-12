Прокуратура помогла ухтинской семье получить статус малоимущей

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В Ухте прокуратура провела проверку законности отказа Центра по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения в признании семьи заявителя малоимущей. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

В ноябре 2020 года учреждение соцзащиты отказало признавать семью заявительницы, состоящей из пяти человек, в том числе троих несовершеннолетних детей, малоимущей в связи с тем, что среднедушевой доход семьи превышает прожиточный минимум.

Расчет среднедушевого дохода семьи производится исходя из суммы доходов членов семьи за три последних календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления об оказании государственной социальной помощи. При этом, исходя из норм трудового законодательства, выплаты, связанные со служебными командировками, являются возмещением расходов и не могут учитываться при определении совокупного дохода семьи в целях признания ее малоимущей. Несмотря на это, в ЦСЗН г. Ухты при определении дохода супруга заявителя учли сумму выплат, связанных с командировочными расходами.

Прокуратура внесла в учреждение соцзащиты представление об устранении нарушений закона. По итогам его рассмотрения решение об отказе в признании семьи малоимущей отменено. Принято новое решение, согласно которому семья заявительницы признана малоимущей.

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