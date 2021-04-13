Останкинская башня окрасится в цвета флага Коми

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Останкинская башня, являющаяся самой высокой в Европе, окрасится в цвета флага Коми. Об этом сообщил руководитель агентства по развитию туризма и продвижению Республики Коми Данил Толмачев.
В преддверии празднования 100-летия Коми с 23 мая в Москве стартуют Дни республики. Государственный символ региона появится на телебашне более пяти тысяч раз. Останкинская башня – самое высокое свободностоящее сооружение в Европе. Ее высота составляет 540 метров. Подсветка медиафасада башни будет по вечерам на протяжении девяти дней.
– Останкинскую башню мы выбрали не случайно. Она является одной из главных достопримечательностей столицы, которую без преувеличения видно практически из каждого уголка Москвы, – отметил Толмачев.
По его словам, акция будет проходить на протяжении всего творческого марафона.
– Уверен, она станет ярким событием и привлечет внимание широкой общественности к нашему северному региону, – цитирует главу агентства БНК.
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