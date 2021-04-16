Суд в Коми заставил банк выплатить деньги наследнику

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Житель Ухты обратился в суд с требованиями о взыскании с кредитной организации и другого наследника убытков, которые он понёс в связи с невыдачей ему денежных средств после умершего родственника.

Из пояснений истца следует, что он является наследником имущества и денежных вкладов после умершего родственника, однако имея на руках свидетельство о праве на наследство по закону, не смог получить причитающиеся ему денежные средства, поскольку они в полном объеме были переведены кредитной организацией на счет другого наследника.

При рассмотрении дела кредитной организацией не представлено суду доказательств того, что при совершении банковской операции по перечислению всех денежных средств другому наследнику, сотрудники банка действовали с той степенью заботливости и осмотрительности, какая от них требовалась по характеру обязательства и приняли все меры для надлежащего исполнения обязательства. Надлежащий контроль за банковской операцией по переводу всех денежных средств на счет наследника, со стороны банка не осуществлялся.

Разрешая спор, суд, пришел к выводу о том, что имеется причинно-следственная связь между виновными действиями банка и наступившими в результате незаконного списания денежных средств со счетов умершего, последствиями в виде причинения истцу убытков. Апелляционным определением Верховного Суда Республики Коми решение Ухтинского городского суда Республики Коми оставлено без изменения и вступило в законную силу.

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