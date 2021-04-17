Погода в Коми: от плюс 13 до минус 13

Фото: Сергей Анисимов

На территории Коми 17 апреля будет переменная облачность. Ночью местами небольшой снег, днем в северных и центральных районах небольшие, местами умеренные осадки (снег, мокрый снег), в южных районах и в Удорском районе преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем в северных и центральных районах местами порывы 15-17 м/с.

Температура ночью 0...-5, при прояснении -5...-10, днем +3...+8, на юго-западе +9...+14, на северо-востоке -1...+4°С.

Погода на крайнем северо-востоке. Преимущественно без осадков. Ветер северный 5-10 м/с, в первой половине ночи порывы 15-19 м/с, низовая метель. Температура ночью -13...-18, днем -6...-11°С.

В Сыктывкаре 17 апреля будет переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с, днем 7-12 м/с. Температура ночью -1...-3, днем +11...+13°С, сообщает Коми ЦГМС.

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