В Сыктывкаре 47-летний мужчина зверски зарезал свою возлюбленную

На данный момент подозреваемый задержан
Фото: архив "КП"
В Коми в пятницу, 16 апреля, в одной из квартир Эжвинского района Сыктывкара разыгралась кровавая драма, унесшая жизнь 46-летней женщины. Несчастная скончалась от рук своего сожителя, который зверски заколол пострадавшую ножом.
Как рассказали в пресс-службе СК по Коми, трагедия произошла по улице Космонавтов. Во время пятничного застолья между парой завязалась ссора, в ходе которой озверевший мужчина схватился за ножом и нанес женщине удары в шею и грудь. От полученных травм и обильной кровопотери пострадавшая умерла на месте.
На данный момент подозреваемый задержан, в отношении него инициировано избрание меры пресечения в виде заключения под стражу.
Расследование уголовного дела продолжается.
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