Ухтинец торговал наркотиками ради денег на лечение родственника-инвалида

Суд назначил наказание с применением ст. 64 УК РФ, то есть ниже низшего предела санкции. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ухтинский городской суд вынесен приговор жителю Ухты, который торговал наркотиками в составе организованной группы. В свое оправдание молодой человек рассказал, что деньги ему были нужны на содержание родственника-инвалида. И суд учел это.

Ухтинец 2001 года рождения за денежное вознаграждение в сентябре 2020 года осуществил первоначально одну закладку на территории Ухты, которая была получена покупателем, задержанным правоохранительными органами. После этого в другой день осуществил 8 закладок и был задержан. При нем и по месту его жительства изъято наркотическое средство – гашиш в крупном размере.

Осужденный вину признал в полном объеме. Он пояснил, что деньги ему были необходимы для лечения родственника.

Суд признал в качестве смягчающих наказание обстоятельств явку с повинной, раскаяние в содеянном, полное признание вины, его молодой возраст; наличие на иждивении родственника-инвалида; достижения в области спорта; факты оказания благотворительной помощи социальному учреждению.

Суд назначил наказание с применением ст. 64 УК РФ, то есть ниже низшего предела санкции. И тем не менее – это 7 лет лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Конфискован сотовый телефон осужденного, который использовался при совершении преступления.

Приговор в законную силу не вступил, сообщает объединенная пресс-служба судов Коми

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